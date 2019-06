Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Langfinger wird erwischt und landet im Gefängnis

Erfurt (ots)

Ein 36-jähriger Erfurter muss nun in Untersuchungshaft. Er hatte am Samstagmorgen in einem Bekleidungsgeschäft in der Erfurter Innenstadt T-Shirts im Wert von knapp 200 Euro entwendet. Durch das Einschreiten des Ladendetektives konnte er bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Im Zuge der Durchsuchung wurde weiteres Diebesgut aus anderen Geschäften sichergestellt. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Der wohnungslose Dieb wurde dem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. (ER)

