Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Scheibe eingeschlagen

Walschleben (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde in Walschleben die Scheibe eines Pkw im Wohngebiet Am See eingeschlagen. Der 86-jährige Fahrzeughalter hatte aber keine Wertgegenstände im Fahrzeug hinterlassen, so dass die Polizei Ermittlungen wegen Sachbeschädigung einleitete und entsprechend Spuren sicherte. Hinweise zum Tatgeschehen und möglichen Tätern werden bei der PI Sömmerda entgegengenommen.

