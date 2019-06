Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Weißensee (ots)

Am Samstag ereignete sich gegen Mittag ein schwerer Verkehrsunfall in Weißensee. Eine 24-Jährige hatte hier beim Versuch links abzubiegen, den Vorrang einer entgegenkommenden 63-jährigen Pkw-Fahrerin missachtet und es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Unfallgeschädigte musste zunächst durch Feuerwehr und Rettungsdienst im Fahrzeug erstversorgt und später mit schwerem Gerät aus diesem befreit werden. Ihr Beifahrer sowie die Unfallverursacherin und ihre Beifahrerin wurden bei dem Aufprall ebenfalls verletzt. Die Unfallstelle musste bis zur Bergung beider Pkw für gut zwei Stunden voll gesperrt werden. Ebenso kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Verletzten konnten aber letztlich auf dem Landweg in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden. Ihr Zustand ist nach ersten Erkenntnissen unkritisch und stabil.

Neben einer ganzen Hand voll helfender Anwohner war es anderen Passanten offenbar besonders wichtig, ein Blick aus der ersten Reihe zu erhaschen, was die Arbeit von Polizei und Rettungsdienste nicht vereinfachte. Ebenso taten sich vereinzelte Autofahrer mit Versuchen dadurch hervor, die gut sichtbaren Absperrmaßnahmen der Polizei zu ignorieren bzw. freizuhaltende Rettungswege für "eigene" Zwecke zu nutzen, was die Polizei zu einer teils mehr als deutlichen Kommunikation veranlasste.

