Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlägerei auf dem Erfurter Anger

Erfurt (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf dem Erfurter Anger zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei schlug ein 24-Jähriger Mann einem 19-Jährigen mehrfach ins Gesicht, sodass dieser zu Boden fiel und verletzt liegen blieb. Der Geschädigte musste durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. Durch die Polizei konnte der Täter vor Ort ergriffen werden. Da sich dieser nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen. Als der Täter in den Streifenwagen verbracht wurde, leistete dieser massiv Widerstand und trat einem der eingesetzten Polizeibeamten ins Gesicht, sodass dieser leicht verletzt wurde. Nach einer Nacht in Polizeigewahrsam beruhigte sich das Gemüt des Mannes wieder, sodass er am Samstagmorgen entlassen werden konnte.(CM)

