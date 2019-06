Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Probefahrt überzogen

Erfurt (ots)

Am Freitagmittag hatte ein 51-jähriger Erfurter Interesse an einem Pkw "VW up!" bekundet. Ein Autohaus in Erfurt Nord gewährte ihm zur Steigerung seiner Kauflust eine einstündige Probefahrt, von welcher er jedoch zunächst nicht zurückkehrte.

Erst in der Nacht hatte der Mann das Fahrzeug wieder auf dem Gelände des Autohauses abgestellt. Die Kennzeichen und den Fahrzeugschlüssel behielt er ein und brachte sie am Samstagmorgen zurück. Zu den Motiven können bisher keine Angaben gemacht werden. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen Unterschlagung zu. (ER)

