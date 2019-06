Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kompletträder im Wert von über 20.000 Euro entwendet

Erfurt (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in einem Autohaus in der Erfurter August-Röbling-Straße sieben Komplettradsätze (Reifen auf Alufelgen) im Gesamtwert von ca. 22.000 Euro entwendet. Die Fahrzeuge wurden durch die Täter hierbei unachtsam auf Backsteine gestellt, sodass hierdurch weiterer Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro entstand.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Angabe der Nummer 105-0144744 zu melden. (ER)

