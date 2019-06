Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brände

Leubingen/Sömmerda (ots)

Zu gleich zwei Brandfällen kam es am Wochenende in Leubingen (Landkreis Sömmerda). Am Freitagnachmittag entzündeten sich die Reste des mehrere Wochen zurückliegenden Maifeueres in der Nähe des Sportplatzes, nachdem sie umgeschichtet wurden und neue "Luft" bekamen. Hier kam es zu keinen weiteren Schäden. Am Samstagmorgen musste dann die Feuerwehr erneut ausrücken, als am Markt in Leubingen zwei Altkleidercontainer mutmaßlich durch Unbekannte in Brand gesetzt wurde. Der Schaden wird hier vorläufig auf 2.500 Euro beziffert. Hier wurden die Ermittlungen durch die Sömmerdaer Beamten eingeleitet. Die Bevölkerung wird um Zeugenhinweise gebeten. (TS)

