Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wucherpreise

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda sind derzeit unseriöse Messerschärfer unterwegs. Ein Anwohner aus Großneuhausen übergab den Fremden an der Haustür Sägeblätter, die die Gauner am Abend zurück brachten. Für die erbrachte Leistung forderten die Fremden über 1000 EUR. Der Mann händigte den Betrügern schließlich 60 EUR sowie eine Uhr aus. Um wen es sich bei den Fremden handelt, ist noch nicht bekannt. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor Haustürgeschäften ohne vorherige Preisabsprachen. Man sollte sich nicht unter Druck setzen lassen und bei Bedarf die Polizei informieren. (JN)

