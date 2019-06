Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auseinandersetzung in Straßenbahn

Erfurt (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 33-Jährigen und einem 28-Jährigen kam es heute Vormittag in einer Straßenbahn am Erfurter Anger. Der unter Betäubungsmitteln stehende Mann beleidigte die aus Nigeria stammende Frau aufgrund ihres Kleidungsstils. Die Beiden gerieten in ein Gerangel. Die Streitigkeit setzte sich außerhalb der Tram fort. Die Frau biss den Angreifer in die Hand, er trat sie gegen den Kopf. Was der Grund für die Streitigkeit war, muss noch ermittelt werden. Der Deutsche mit Migrationshintergrund ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Beide wurden zur Behandlung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. (JS)

