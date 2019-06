Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erwischt

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag kontrollierten Polizeibeamte in der Arnstädter Straße einen 32-jährigen Radfahrer. In dem Rucksack des Mannes konnten die Polizisten unterschiedlichste Betäubungsmittel sicherstellen. Neben Marihuana hatte der 32-Jährige auch Kleinstmengen Crystal und Kokain dabei. Außerdem fanden sie noch diverse Utensilien, die auf den Handel mit Rauschgift hindeuteten. Alle relevanten Gegenstände und die Drogen wurden sichergestellt. Einen Joint rauchte gestern ein 21-Jähriger in seiner Wohnung am Wiesenhügel. Einem Nachbar fiel der Geruch auf und dieser informierte die Polizei. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, händigte ihnen der 21-Jährige seinen Joint aus. Gegen beide Männer wurde Anzeige erstattet. (JS)

