Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falscher Polizist

Erfurt (ots)

Ein falscher Polizist hat gestern Nachmittag am Erfurter Herrenberg eine 91-jährige Frau um 4.000 Euro gebracht. Der Mann lauerte der Rentnerin vor der Haustür auf, als sie vom Einkaufen nach Hause kam. Mit einem Dienstausweis in der Hand verschaffte sich der Mann unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung. In einem unbemerkten Moment stahl der falsche Polizist der 91-Jährigen das Geld aus dem Portemonnaie. Der Mann war etwa 180 cm groß, hatte eine schlanke Statur, war etwa 45 Jahre und ein gepflegtes Äußeres. Er trug eine dunkle Jacke und Jeans. (JN)

