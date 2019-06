Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrfehler mit schweren Folgen

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein 78-jähriger Mann geriet Mittwochnachmittag mit seinem VW in den Gegenverkehr, als er einen Bahnübergang in Straußfurt überquerten wollte. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Transporter. Durch den Zusammenstoß wurde der 78-jährige Mann leicht verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der VW blieb im Bereich der Gleisanlage liegen, so dass sich die Bahnschranken nicht mehr schließen ließen. Die Bahnstrecke musste dadurch in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr gesperrt werden. Dies führte zu erheblichen Beeinträchtigungen im Bahn- und Straßenverkehr. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. (JN)

