Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kupfer gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Einbrecher hatten es auf einem Firmengelände in Orlishausen auf Kupfer abgesehen. Firmenangestellte stellten am Dienstag fest, dass die Täter einen Maschendrahtzaun aufgeschnitten hatten, um so auf das Firmengelände zu gelangen. Dort hatten sie es auf Kupferrestbestände abgesehen. Insgesamt ließen sie etwa zwei Tonnen Stangen und Rohre im Gesamtwert von 2.000 Euro mitgehen. Die Täter müssen mit einem Fahrzeug vor Ort gewesen sein, um ihre schwere Beute abtransportieren zu können. (JN)

