Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht

Erfurt (ots)

Erfurter Polizisten wurden in der Nacht zum Mittwoch in Erfurt-Vieselbach auf einen Mann aufmerksam. Der 34-Jährige fuhr durch die Ortschaft mit einem Elektroroller der Marke Eigenbau. Der Mann konnte für den umgebauten Roller keinen Versicherungsschutz nachweisen. Er räumte gegenüber der Polizisten ein, zuvor Drogen konsumiert zu haben. Der Drogentest zeigte ein entsprechend positives Ergebnis an. Der 34-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen lassen. Sein Roller wurde sichergestellt und gegen ihn Anzeige erstattet. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell