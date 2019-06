Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ammoniak ausgetreten

Erfurt (ots)

Mittwochabend, gegen 19:15 Uhr, kam es auf einem Firmengelände am Malzwerk in Erfurt zum unkontrollierten Austritt von Ammoniak aus einem undichten Tank. Der Gefahrenbereich wurde weiträumig abgesperrt. Anwohner wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Der Straßenbahnverkehr wurde in dem Bereich zeitweise eingestellt. Durch Einsatzkräfte konnte schließlich das Ventil des Tanks geschlossen werden. Messungen der Feuerwehr ergaben, dass keine ernsthafte Gefahr für die Anwohner bestand. Glücklicherweise wurde durch den Zwischenfall niemand verletzt. Insgesamt waren 50 Kammeraden der Berufsfeuerwehr Erfurt im Einsatz. Das Landesamt für Verbraucherschutz / Abteilung Arbeitsschutz wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. (JN)

