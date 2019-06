Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefasst

Erfurt (ots)

Im Erfurter Ortsteil Ilversgehofen ging der Erfurter Polizei am Mittwochmorgen ein 38-jähriger Mann ins Netz. Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle überprüften die Beamten die Personalien des Mannes. Hier stellte sich heraus, dass gegen ihn drei Haftbefehle vorlagen. Der Mann konnte durch Zahlung einen der Haftbefehle abwenden. Da er aber die übrige Geldstrafe von etwa 2.000 Euro nicht begleichen konnte, wurde er noch am gleichen Tag in ein Thüringer Gefängnis gebracht. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell