Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Übersehen

Erfurt (ots)

Beim Ausparken hat am Mittwochmittag ein 48-jähriger Mann eine Fußgängerin übersehen. Als er mit seinem Mercedes am Hirschlachufer rückwärtsfuhr, stieß er gegen die 79-jährige Frau. Durch den Aufprall kam die Rentnerin zu Fall und verletzte sich leicht am Kopf und Fuß. Zur Versorgung ihrer Verletzungen wurde sie in ein Erfurter Krankenhaus gebracht. Zu Sachschäden kam es nicht. (JN)

