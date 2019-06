Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angegriffen

Erfurt (ots)

Zu einer Auseinandersetzung auf einem Spielplatz kam es gestern Nachmittag im Erfurter Norden. Zwei Männer und eine Frau gerieten mit einem 50-jährigen Syrer in Streit. Dieser hatte mit mehreren Landsleuten gegrillt. Dabei lief das Trio mit seinem unangeleinten Hund an der Gruppe vorbei. Das Tier erspähte das Grillgut und lief zu der Gruppe. Es kam zu einem verbalen Schlagabtausch. In der weiteren Folge schlugen die drei auf den 50-Jährigen ein und zerstörten dabei seine Brille. Gegen die 36-jährige Frau und die beiden Männer im Alter von 32 Jahren wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. (JS)

