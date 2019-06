Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Missglückt

Erfurt (ots)

Mieter eines Hauses in der Gotthardtstraße stellten gestern fest, dass Unbekannte versucht hatten ihre Wohnungstüren aufzubrechen. Insgesamt an drei Türen wurden Hebelspuren entdeckt. Glücklicherweise gelang es den Einbrechern nicht, in die Wohnungen einzudringen. Der verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 150 EUR. (JS)

