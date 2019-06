Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen zu Verkehrsunfall mit Radfahrerin gesucht! - Erfurt

Erfurt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich heute Morgen gegen 07:00 Uhr an der Kreuzung der Häßlerstraße/ Clara-Zetkin-Straße ereignet hat. Ein 75-jähriger Renault-Fahrer wollte an der Kreuzung nach links abbiegen. Er kam auf der Häßlerstraße, aus Richtung Landtag gefahren und musste zunächst wegen Gegenverkehrs anhalten. Als er stadteinwärts abbiegen wollte, stieß er an der Fußgängerampel mit einer 13-jährigen Fahrradfahrerin zusammen, die aus Richtung Herrenberg gefahren kam. Sie stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei sucht Zeugen die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 141218, beim Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0 zu melden. (CD)

