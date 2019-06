Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Haftbefehl führte zu scheinbarem Diebesgut - Erfurt

Erfurt (ots)

Zwei vorliegende Haftbefehle haben Polizeibeamte am Montag zu einem Gartengrundstück in die Löbervorstadt geführt. Der gesuchte 42-Jährige Mann wurde zwar nicht angetroffen aber man fand in dessen Garten neben Fahrradteilen, mehrere Fahrräder, einen Fahrradanhänger und auch einen Rollator im Gesamtwert von ca. 1.200 Euro. Da es sich vermutlich um Diebesgut handelte, wurden die aufgefundenen Sachen sichergestellt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. (CD)

