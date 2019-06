Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rentnerin beraubt - Sömmerda

Erfurt (ots)

Am Montagnachmittag wurde eine 81-Jährige in Sömmerda auf der Frohndorfer Straße in Sömmerda ausgeraubt. Ein Radfahrer schubste die Seniorin, so dass die betagte Dame fast stürzte. Der Mann nutzte die Gelegenheit und bediente sich an einem Beutel der Rentnerin. Er stahl ihr Portemonnaie mit über 50 EUR Bargeld. Da ein Zeuge das ganze beobachtet hatte, ist der Polizei mittlerweile bekannt, um wen es sich bei dem Räuber handelt. Gefunden wurde der 28-Jährige bisher noch nicht. (JS)

