Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer hatte über zwei Promille - Erfurt

Erfurt (ots)

Unter falschem Namen hat sich am Montag ein Fahrradfahrer gegenüber Polizeibeamten ausgegeben. Die Polizisten hatten den 50-Jährigen kurz vor Mitternacht in Vieselbach angehalten. Der Mann hatte keinen Ausweis dabei. Er gab zwar einen Namen an, der aber wie sich später herausstellte, frei erfunden war. Nachdem er in das Alkoholmessgerät pustete und der Wert fast 2,3 Promille anzeigte, wurde der Mann über seine Straftat aufgeklärt. Der Mann zögerte nicht lange und versuchte zu Fuß zu flüchten. Er konnte jedoch nach kurzer Entfernung gestellt werden. Da er Widerstand leistete, wurde er vorsorglich gefesselt. Er musste sich anschließend der Blutentnahme unterziehen und erhielt eine Anzeige. (CD)

