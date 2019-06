Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schuhdieb geschnappt - Erfurt

Erfurt (ots)

Ein Ladendetektiv hat am Montagabend in einem Geschäft im Stadtzentrum einen 22-jährigen Mann beim Diebstahl von Schuhen erwischt. Der junge Mann hatte in Begleitung eines Mannes ein Paar Schuhe in einem mitgebrachten Schuhkarton versteckt. Als die beiden Männer das Geschäft mit den nichtbezahlten Schuhen verlassen wollten, konnte der Ladendetektiv den 22-Jährigen mit den 150 Euro teuren Schuhen aufhalten. Seinem Begleiter gelang es zu flüchten. Die Polizei erstattete gegen den Mann eine Anzeige. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell