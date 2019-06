Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl von hochwertigem Werkzeug - Erfurt

Erfurt (ots)

Gestern Morgen mussten Mitarbeiter einer Firma in Gispersleben feststellen, dass Unbekannte am Wochenende eingebrochen waren. Sie bedienten sich an mehreren Werkzeugwagen und entwendeten aus diesen verschiedenes hochwertiges Werkzeug im Gesamtwert von 15.000 Euro. Bei den Spezialwerkzeugen handelt es sich u.a. um eine Stanznietzange, Feinschneider und ein Set für Lochstanzarbeite. (CD)

