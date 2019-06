Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Lärm führte hinter Gitter

Erfurt (ots)

Aus einer Wohnung im Ortsteil Erfurt-Melchendorf war am späten Sonntagabend so laute Musik zu hören, dass sich die Anwohner in ihrer Ruhe gestört fühlten und bei der Polizei anriefen. Die Polizisten überzeugten sich selbst von dem Lärm und konnten in der betreffenden Wohnung einen 38-jährigen Mann feststellen, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt vorlag. Da der angetrunkene Mann nicht die Strafe von ca. 1.000 Euro aufbringen konnte, wurde er in ein Thüringer Gefängnis gebracht. Dort wird er die nächsten Wochen verbringen müssen. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell