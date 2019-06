Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hinter Gitter

Sömmerda (ots)

Durch Zufall haben Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda am Samstag im Wohngebiet der "Neuen Zeit" einen 28-jährigen Mann aufgespürt, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt wegen Körperverletzung vorlag. Der Mann war zur Festnahme ausgeschrieben und wurde deshalb noch in der gleichen Nacht in ein Thüringer Gefängnis gebracht, in dem er die nächsten Monate verbringen wird. Da bei seiner Durchsuchung auch eine geringe Menge Drogen gefunden wurde, bekam er eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. (CD)

