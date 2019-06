Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbelehrbar

Erfurt (ots)

Für einen 35-jähren Mann war das wahrscheinlich keine Lehre, dass er am Sonntag gegen 00:30 Uhr auf der Magdeburger Allee von Polizeibeamten angehalten wurde. Der Radfahrer hatte gleich mehrere Bierflaschen in einer Hand und fuhr mittig auf der Straße. Der Alkoholtest ergab fast 1,8 Promille. Nachdem der Mann zur Blutentnahme mit auf die Polizeidienststelle kommen musste und danach mit einer Anzeige nach Hause ging, fiel er am folgenden Abend erneut Polizisten auf. Er fuhr wieder mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Magdeburger Allee, dieses Mal mit einer Bierflasche in seiner Hand. Der Alkoholtest zeigte deutlich über zwei Promille an. Er musste wieder mit den Polizisten mitkommen und sich erneut einer Blutentnahme unterziehen. Auch in diesem Fall wurde gegen den 35-jährigen Mann Anzeige erstattet. (CD)

