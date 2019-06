Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Drogen

Erfurt (ots)

Unter dem Einfluss von Drogen fuhren am Sonntag in Erfurt zwei Autofahrer in Verkehrskontrollen der Polizei. Die beiden Autofahrer im Alter von 22 und 31 Jahren wurden tagsüber am Juri-Gagarin-Ring und auf der Bonhoefferstraße angehalten. Bei beiden Männern zeigten die Drogenvortests positive Ergebnisse an. Sie mussten beide ihre Autoschlüssel abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen. (CD)

