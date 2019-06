Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Lotteriegewinn vorgegaukelt

Erfurt (ots)

Ein angeblicher Lotteriegewinn wurde einem 80-jährigen Rentner am Freitag auf einem Dorf bei Erfurt vorgegaukelt. Der Mann wurde angerufen und man eröffnete ihm, dass er einen Lotteriegewinn von fast 40.000 Euro gemacht hätte. Der Haken an der Sache war aber, dass er den Gewinn nur ausgezahlt bekäme, wenn er eine Geldsumme von fast 1.000 Euro im Voraus bezahlen würde. Der Rentner zögerte nicht lange und beendete das Telefonat. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor Trickbetrügern, die auf diese Art versuchen an das Vermögen der Geschädigten gelangen. Insbesondere wenn über das Telefon ein Gewinn in Aussicht gestellt und gleichzeitig eine Vorauszahlung gefordert wird, sollte man stutzig werden und das Gespräch sofort beenden. Im Zweifelsfall ist die Polizei anzurufen. (CD)

