Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit Radfahrer

Erfurt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 19-jähriger Fahrradfahrer am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Erfurt erlitten. Der junge Mann war auf dem Radweg der Eugen-Richter-Straße von einem abbiegenden Auto erfasst wurden. Der 71-jährige VW-Fahrer hatte den Radfahrer offensichtlich übersehen. Der 19-Jährige stürzte und musste aufgrund seiner Verletzungen in das Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand insgesamt 200 Euro Sachschaden. (CD)

