Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mann im Gebüsch

Landkreis Sömmerda (ots)

Einen großen Schrecken jagte am Wochenende ein Unbekannter einer vierköpfigen Gruppe in Ollendorf ein. Sie befanden sich am Samstagabend auf dem Sportplatz, als sie plötzlich ein Rascheln im Gebüsch hörten. Ein 16-Jähriger schaute im Gebüsch nach und blickte in die Augen eines dunkel maskierten Mannes, der in mit einem pistolenähnlichen Gegenstand drohte. Die Gruppe ergriff sofort die Flucht. Dabei konnte sie einen Schuss hören. Zahlreiche Polizisten, ein Sprengstoffsuchhund und der Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz, um den Unbekannten zu fassen. Die Fahndung nach ihm blieb allerdings erfolglos. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell