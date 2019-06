Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trunkenheitsfahrt endet an Leitplanke - Zeugenaufruf

Erfurt/B7 (ots)

Für zwei Männer endete eine Trunkenheitsfahrt am Sonntagabend auf der B7 an der Leitplanke.

Ein 25-Jähriger und sein 29-jähriger Beifahrer waren gegen 19:00 Uhr mit einem blauen Renault Clio mit Erfurter Kennzeichen auf der B7 in Richtung Norden unterwegs. In der Linkskurve der Anschlussstelle Roter Berg verlor der Fahrer beim Abfahren von der Bundesstraße aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mehrfach mit der Leitplanke. Die Männer baten zu Hilfe eilende Passanten, nicht die Polizei zu rufen. Zur Verwunderung der Ersthelfer demontierten die Männer auch noch die Nummernschilder des Unfallwagens und flüchteten im Anschluss in ein nahegelegenes Feld, wo sie sich verborgen hielten. Eine Vielzahl von Polizeibeamten begann zeitnah mit der Suche nach den Flüchtigen, über deren Gesundheitszustand zu diesem Zeitpunkt noch nichts bekannt war. Erst durch den Einsatz des Polizeihubschraubers konnten beide gefunden werden. Sie waren trotz Totalschadens des Autos, bei welchem auch die Airbags ausgelöst hatten, unverletzt. Der Grund für ihre Flucht war schnell gefunden. Beide Männer waren mit Werten um die zwei Promille erheblich alkoholisiert. Beide Männer wurden zur Sachverhaltsklärung mit auf die Polizeidienststelle genommen, wo auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Das Fahrzeug wurde vorerst sichergestellt, um weitere Spuren sichern zu können. Beide Männer wurden nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Die betreffende Anschlussstelle musste zum Zwecke der Unfallaufnahme über zwei Stunden lang gesperrt bleiben.

Zeugen, die das Fahrzeug unmittelbar vor dem Unfall gesehen haben und Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Nummer 139765 zu melden.(RF)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell