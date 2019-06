Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Lieber schlecht gefahren, als gut gelaufen

Kölleda (ots)

Dies musste ein 27 Jähriger am 01.06.2019 in Kölleda erfahren. Er fuhr mit seinem, in einem schlechten optischen und technischen Zustand befindlichen, Motorrad nach Kölleda in der ALDI einkaufen. Als er wieder zu seinem Motorrad kam, war die Polizei bereits da, denn das Motorrad hatte keine Kennzeichen und der junge Mann keinen Führerschein. Neben der Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz musste er den Einkauf nach Hause tragen. (sw)

