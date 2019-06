Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rest vom Fest

Guthmannshausen (ots)

Der Restalkohol von einer Kirmes wurde einer 21 jährigen Dame am 01.06.2019 in Guthmannshausen zum Verhängnis. Sie wurde in der Hauptstraße mit ihrem Pkw Skoda um 07:30 Uhr angehalten und ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Nun muss sie sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten und ihren Führerschein durfte sie auch abgeben.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell