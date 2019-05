Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Kleingarten

Erfurt (ots)

Eine Polizeistreife stellte heute Morgen, gegen 04:40 Uhr, bei Erfurt-Linderbach eine starke Rauchentwicklung fest. Der Brandort wurde schnell ausfindig gemacht. Dieser befand sich Am Görlitzer Weg in dem Garten einer Kleingartenanlage. Ein Geräteschuppen stand voll in Flammen. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um den Brand zu löschen und ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gartenlauben zu verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Geräteschuppen brannte vollständig ab. Der Sachschaden wird auf ca. 7.500 Euro geschätzt. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen sind eingeleitet. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell