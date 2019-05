Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungewöhnlich schnell

Erfurt (ots)

Ungewöhnlich schnell fuhr ein Radfahrer mit seinem E-Bike am späten Donnerstagabend auf der Magdeburger Allee. Der 46-Jährige wurde daraufhin von Polizisten angehalten. Es stellte sich heraus, dass der Motor des E-Bikes manipuliert und der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem war das Fahrzeug nicht versichert. Der Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis an, so dass der Mann sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Er erhielt eine Anzeige und musste das E-Bike zur Sicherstellung den Polizisten überlassen. (CD)

