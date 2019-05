Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall beim Ausparken

Erfurt (ots)

Pech hatte ein 70-jähriger Autofahrer am Mittwoch auf dem Parkplatz am Färberwaidweg. Als er rückwärts aus einer Parklücke fahren wollte, stieß sein Kia gegen einen parkenden Hyundai. Hierbei kam es zu ca. 1.500 Euro Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 70-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Der Test mit dem Alkoholmessgerät zeigte knapp über ein Promille an. Er musste zur Blutentnahme mitkommen und seinen Führerschein abgeben. (CD)

