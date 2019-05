Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zum Männertag schon am Morgen betrunken Auto gefahren

Gangloffsömmern (ots)

Keinen guten Start in den Himmelfahrtstag hatte ein Mann in Gangloffsömmern. Er wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda auf einem Wirtschaftsweg am Ortsrand Gangloffsömmern am Vormittag kontrolliert, als er gerade mit seinem Pkw Nissan unterwegs war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige wegen Trunkenheit gegen ihn erstattet. (FR)

