Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradstreife im Luisenpark endet mit mehreren Strafanzeigen

Erfurt (ots)

Aufgrund wiederholter Beschwerden über Lärm und jugendlichen Vandalismus im Erfurter Luisenpark führen Beamte des Inspektionsdienstes Süd der Erfurter Polizei vermehrt Fuß- und Fahrradstreifen in den betroffenen Parkanlagen durch. Am Mittwochabend, gegen 20:15 Uhr wurde im Rahmen einer solchen Fahrradstreife eine etwa 20-köpfige Personengruppe ausgemacht, die hochprozentige Getränke konsumierten und sich lautstark artikulierten. Aufgrund des augenscheinlich jungen Alters einiger Person entschlossen sich die Beamten, die Einhaltung der jugendschutzrechtl. Bestimmungen, sowie der Stadt-und Parkordnung zu kontrollieren. Schon beim Erblicken der Beamten, rannten drei Jugendliche weg. Im Rahmen der Nacheile konnte ein Jugendlicher gestellt werden. Ein polizeilich bekannter 19-Jähriger lief zudem direkt auf die Beamten zu und machte den Anschein, die Beamten unvermittelt angreifen zu wollen. Ein Beamter konnte durch Anwendung von einfacher körperlicher Gewalt den Angriff abwehren und den 20-Jährigen zu Boden bringen. Hierbei beleidigte er die Beamten mehrfach und spuckte vor deren Füße. Nachdem er sich beruhigt hatte, wählte er einige Zeit später den Notruf, um sich über die Maßnahmen zu beschweren. Dass es sich hierbei nicht um eine Notlage handelt, und derartige Anrufe keinen Notruf darstellen, war ihm egal. Nach Feststellung seiner Personalien und Beruhigung der Situation wurde er entlassen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen Beleidigung, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, sowie Notrufmissbrauchs. Die übrigen Personen der Gruppe verhielten sich kooperativ und ruhig. Auch hier wurden die Personalien erhoben und vereinzelt Platzverweise erteilt. Bei der weiterführenden Kontrolle eines 16-Jährigen, der sich auch in der Gruppe befunden hatte, konnten mehrere Farbspraydosen aufgefunden werden, welche für das Sprühen von Graffiti Verwendung finden. Die Dosen wurden sichergestellt, um entsprechende Sachbeschädigungen zu verhindern.

