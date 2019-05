Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Überraschte Graffitisprayer

Erfurt (ots)

Ein Zeuge alarmierte in der vergangenen Nacht, gegen 02:30 Uhr, die Erfurter Polizei. Er hatte zwei Männer mit dunklen Kapuzenshirts beobachtet, wie sie an einer Bahnunterführung in der Leipziger Straße ein Graffiti anbrachten. Die aufgeschreckten Sprayer ergriffen die Flucht. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Männern blieb aber erfolglos. Die Täter hinterließen an einer Wand der Bahnunterführung den 2,5 Meter hohen und 15 Meter breiten Schriftzug "EFUS". Dieser wurde im Stadtgebiet von Erfurt bereits mehrfach angebracht und ist der Ultraszene des FC Rot-Weiß Erfurt zuzuordnen. (JN)

