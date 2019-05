Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in Hotel

Erfurt (ots)

Eine verwüstete Rezeption fand heute Morgen der Mitarbeiter eines Hotels in der Erfurter Innenstadt vor. Ein Einbrecher hatte in der Nacht eine Glastür im Hotel eingeschlagen, um so in den Raum zu gelangen. Er versuchte einen Wandtresor aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, nahm er sich von der Rezeption einen Laptop im Wert von 1000 Euro und verschwand unbemerkt aus dem Hotel. Der Täter richtete einen beträchtlichen Schaden in Höhe von 4000 Euro an. Die Kripo Erfurt hat die Ermittlungen aufgenommen. (JN)

