Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher gescheitert - Erfurt

Erfurt (ots)

Vergeblich haben Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in der Brühlervorstadt versucht in ein Wohn- und Geschäftshaus einzubrechen. Sie beschädigten ein Fenster und eine Tür. Es gelang aber nicht diese zu öffnen, so dass sie leer ausgingen. Allerdings richteten sie 1.300 Euro Sachschaden an. (CD)

