Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hinter Gitter - Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Den Hinweis eines Kraftfahrers sind am Dienstagnachmittag Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda gefolgt. Er hatte der Polizei mitgeteilt, dass zwei offensichtlich betrunkene Männer mitten auf der Straße zwischen Günstedt und Kindelbrück laufen. Die Polizei konnte die beiden Männer aufgreifen. Die beiden 17- und 36-Jährigen waren der Polizei bereits bekannt. Gegen den älteren Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft vor, so dass er noch am selben Abend in ein Thüringer Gefängnis gebracht wurde. Der 17-Jährige leistete gegenüber den Polizisten so heftig Widerstand, dass er gefesselt werden musste. Der Jugendliche wurde später nach Hause zu seiner Familie gebracht. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell