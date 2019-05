Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe an Verkehrszähler vergriffen - Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

An der Bundesstraße 4 bei Gebesee haben sich Diebe an einem Verkehrszähler vergriffen. Sie bauten sich Batterien, ein Modem und Regler im Gesamtwert von fast 2.700 Euro aus und beschädigten dadurch auch das Gerät. Die Tat muss sich am Dienstag gegen 01:00 Uhr ereignet haben. Wer hat zur Tatzeit an der Bundesstraße 4, zwischen Andisleben und Gebesee, verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda, unter der Tel. 03634/ 336-0 entgegen. (CD)

