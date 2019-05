Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Garage in Vollbrand

Landkreis Sömmerda (ots)

Heute Morgen, gegen 03:30 Uhr, nahmen Anwohner eines Dorfes im Landkreis Sömmerda Brandgeruch wahr. Sie alarmierten sofort die Polizei und Feuerwehr. Vor Ort trafen die Rettungskräfte auf einen völlig aufgelösten 29-jährigen Mann. Seine Garage stand in Flammen. Die Löscharbeiten gestalteten sich für die Feuerwehr schwierig, da sich in der Werkstatt der Garage ein voller Dieseltank befand. Glücklicherweise konnte ein Übergreifen des Feuers auf den Tank verhindert werden. Durch den Brand entstand ein Schaden in Höhe von 30.000 Euro. Die Kripo Erfurt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (JN)

