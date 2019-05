Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungebetene Gäste

Erfurt (ots)

Mit einem Anruf musste die Kripo Erfurt heute einer Familie den Urlaub vermiesen. Sie waren am Sonntag in die Sonne geflogen. Offenbar blieb ihre Abreise aber nicht unbemerkt. Ein Dieb nutzte die Abwesenheit der Familie und brach in ihr Haus im Erfurter Süden ein. Eine Nachbarin bemerkte heute Morgen die aufgebrochene Tür. Der Langfinger hatte sämtliche Räume durchwühlt und einen Tresor geleert. Es ist davon auszugehen, dass Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen wurde. (JN)

