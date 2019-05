Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kripo ermittelt zu Raubstraftat - Erfurt

Erfurt (ots)

Zwei junge Männer wurden am Montag auf einem Parkplatz der Ulan-Bator-Straße von unbekannten Tätern überfallen. Die beiden waren am frühen Morgen in Erfurt mit einem Ford angereist. Sie legten sich gegen 04:00 Uhr in ihrem Auto schlafen. Sie hatten eine größere Summe Bargeld bei sich, um später in Erfurt Fahrzeuge zu kaufen. Nachdem sie sich hingelegt hatten, wurde plötzlich die Fensterscheibe ihres Autos eingeschlagen. Die angreifenden Täter sollen dann Pfefferspray eingesetzt und die beiden Männer, u.a. auch mit einem Messer bedroht und auch zugeschlagen haben. Die beiden 21 und 25 Jahre alten Geschädigten wurden dabei leicht verletzt. Die Täter forderten die Herausgabe von Bargeld und bedienten sich schließlich selbst an den Taschen der Männer. Vermutlich agierten die Täter zu dritt oder zu viert. Sie sollen rumänisch gesprochen haben. Die Täter erlangten mehrere tausend Euro Bargeld. Die Kripo ermittelt wegen schweren Raub und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise nimmt die Kripo Erfurt, unter Tel. 0361/ 7443-1465 entgegen. (CD)

