Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Lehrgebäude -Erfurt

Erfurt (ots)

Über das vergangene Wochenende sind aus einem Lehrgebäude in der Nordhäuser Straße ein Monitor und eine Soundbar verschwunden. Vermutlich nutzten die Diebe die Gelegenheit während einer Veranstaltung unbemerkt in das Büro zu gelangen, in dem sich die Technik befand. Sie versuchten auch in ein anderes Büro einzubrechen, scheiterten aber an der verschlossenen Tür. Der Wert der Beute wird auf 2.300 Euro geschätzt. (CD)

