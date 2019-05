Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vor Schaufensterscheibe gefahren - Erfurt

Erfurt (ots)

Großes Pech hatte ein 73-jähriger Autofahrer, der am Montagvormittag vor einem Geschäft in der Straße Am Kühlhaus ausparken wollte. Der Rentner verwechselte beim Losfahren den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang. Der Honda wurde beschleunigte und fuhr gegen die Schaufensterscheibe des Geschäfts. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings ging die Schaufensterscheibe zu Bruch und der Honda wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell